Ghostwoman (CAN)

Man bekommt dieses vertraute Gefühl, wenn man die Musik von Ghostwoman hört. Und das liegt nicht nur daran, dass Songwriter und Multiinstrumentalist Evan Uschenko tief im klassischen gitarrigen Rock- und Pop-Songwriting verwurzelt ist, sondern auch daran, dass die Musik von vornherein darauf angelegt war, etwas zu evozieren. Was die Musik von Ghostwoman von vielen anderen heutigen Bands unterscheidet, ist ihre Offenheit für das Unspezifische. Die Band versucht nicht, dem Hörer irgendeine Art von Botschaft zu vermitteln; stattdessen hofft sie, dass man sich in den Nuancen der Musik und den Gefühlen, die sie bei jedem Einzelnen auslöst, schwelgen kann.

Seit 2016 ist Ghostwoman Evan Uschenkos Ventil für sein Interesse am Songschreiben und Aufnehmen, das nach einigen Jahren als Sideman in verschiedenen kanadischen Indie-Ensembles begann, vor allem in der Michael Rault Band, einer Gruppe, die eine ähnliche Affinität zu perfekt abgestimmtem, teilweise an vergangene Zeiten erinnerndem Gitarrenpop aufweist. Nach dem selbstbetitelten Debüt von 2022, das vom britischen Label Full Time Hobby unter großem Beifall der Kritiker veröffentlicht wurde, präsentiert das zweite Album “Anne, If” eine etwas umfassendere Vision dessen, was Ghostwoman zu bieten hat.

Von “Hindsight Is 50/50”, dem dritten Album von Ghostwoman innerhalb von 18 Monaten, glaubt Evan Uschenko, dass dies das erste Album ist, das “endlich die wahre Natur der Band einfängt”. Es wurde am 24.11.2023 veröffentlicht und ist schlichtweg ihr Allerbestes.

Pressestimmen:

“Eine Liebeserklärung an Jefferson Airplane, die Byrds und King Gizzard.” Musikexpress

“Ghostwoman feiert den Psychedelia und viel Reverb infizierten Garage Rock der späten 60er Jahre.” Rolling Stone

“Es ist das Gefühl von Freiheit, ein Roadtrip entlang des Pazifiks, der 60er Jahre Sound von Kalifornien, der nach psychedelischem Folk und Krautrock klingt.” radioeins (Album der Woche)