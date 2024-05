Acid Mothers Temple (JPN)

Schnell versammelte sich 1995 um den erfahrenen Gitarristen Makoto Kawabata eine bunte Mischung aus Aussteigern bestehend aus Musikern, Tänzern, Künstlern, Farmern, Ex-Yakuzas, Abenteurern und professionellen Stadtstreichern um an dem musikalischen wie spirituellen Wachstum des Acid Mothers Temple teilzunehmen. Kawabata gründete die Gruppe ursprünglich mit der Absicht, „extreme Trip-Musik“ zu produzieren. Seine Einflüsse lagen dabei im Bereich des Progressive Rock, Krautrock und des deutschen Komponisten Karlheinz Stockhausen. Inzwischen und (nach 29 Jahren) zum Kult avanciert, haben sie mir ihren durchgeknallten Psych-Rock-Orgien eine treue Anhängerschaft rund um den Globus hinter sich geschart. Ihr ausgefallenes Auftreten und ihre exzentrischen Bandfotos und Plattencover sind dabei von Anfang an ein Bestandteil im Kosmos des Acid Mothers Kollektives. Die Band ist bekannt für ihre phänomenalen Live-Shows und ihren enormen Output an Alben auf verschiedenen internationalen Labels. Kollaborationen mit anderen, oft japanischen Bands und unter abenteuerlichen Namen (oder Namenszusätzen), sind an der Tagesordnung. Laut Kawabata sind diese verschiedenen Bands die Manifestation der vielen Facetten eines einzigen und einzigartigen Wesens, des vereinten Acid Mothers Temple. Das Line-Up des AMT setzt sich heute zusammen aus 4 Kernmitgliedern mit wechselnden Gastmusikern.

Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O. :

Kawabata Makoto : Gitarre, speed guru

Higashi Hiroshi : Synthesizer, fishin’ god

Jyonson Tsu : Stimme, Gitarre, Bouzouki, midnight whistler

Satoshima Nani : Schlagzeug, another dimension

Sawano Shozo : Bass, hex man