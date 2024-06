Am 19. Juli rück das Daimler Eck in den Fokus, das an diesem Abend eine besondere Band zu Gast hat: X-Cover spielt die größten Rockhits von Pink Floyd, Van Halen bis zu Robbie Williams. Die weltgrößten Hits werden auf eine eigene, interpretative Weise präsentiert, sodass garantiert kein Zuhörer still stehen bleibt.