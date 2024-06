Gee Hye Lee Trio & Song Yi Leon - Klassik und Jazz

„Jazz bedeutet für mich Freiheit und er macht mich glücklich“, sagt die in Seoul geborene Pianistin Gee Hye Lee. Nach langer Auszeit hat sie in der Corona-Zeit 2020 angefangen, neue Kompositionen zu schreiben und im Herbst 2021 realisierte Gee Hye Lee mit der Förderung des Landes Baden-Württembergs die Aufnahme ihrer Trio-Platte „What Matters Most“.

Nach dem erfolgreichen Release holte sie Anfang des Jahres die koreanische Sängerin Song Yi Jeon in die Band, um ihren musikalischen Horizont noch zu erweitern.

Der in Stuttgart lebende Bassist Joel Locher gehört zu den angesagtesten Musikern der europäischen Jazzszene. Liebevoll wird er von seinen Kollegen der „Paganini am Kontrabass“ genannt.

Die Ausnahme-Schlagzeugerin und Komponistin Mareike Wiening hat sechs Jahre in New York gelebt und pendelt seit 2019 zwischen Amerika und Köln. Die mehrfach ausgezeichnete Schlagzeugerin arbeitet seit September 2022 als Professorin an der Zürcher Musikhochschule in der Schweiz.

Die in Graz und Boston ausgebildete Sängerin und Komponistin Song Yi Jeon ist stark von instrumentaler Jazzmusik beeinflusst. Ihr spezieller Sound machte sie schnell unverwechselbar und wurde unter anderem mit zahlreichen Stipendien belohnt.