Wenn Du Lust hast beim Flashmob zum Auftakt der Tanzmeile am 7.September in der Schorndorfer Weststadt mitzumachen oder einfach in Gemeinschaft mit netten Leuten tanzen möchtest, bist Du hier genau richtig! Im zweistündigen Workshop kannst Du Dich tänzerisch erproben und eine kurze Choreografi e erlernen, welche beim Flashmob aufgeführt werden soll.