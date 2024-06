Istael Nash (USA)

Nach einem ausverkauften exklusiven Konzert im Februar im Lido in Berlin kommt Israel Nash im Sommer mit seiner grossartigen Band noch einmal für ein paar ausgesuchte Konzerte nach Deutschland. Dabei stellt der gefeierte Singer-Songwriter und Gitarrist aus Texas und Missouri unter anderem sein aktuelles Album “Ozarker” vor. Das Werk wurde mit dem Produzenten Kevin Ratterman aufgenommen und ist eine Huldigung an Israels Wurzeln sowie eine Betrachtung von Liebe, Familie, Schönheit und Schmerz, und dies über Generationen hinweg. Die Musik erinnert an den Heartland-Rock von Künstlern wie Tom Petty, Bruce Springsteen und Bob Seger, während die Texte fesselnde Porträts von alltäglichen Menschen zeichnen.

Obwohl Israel Nash jetzt in Texas lebt, bleibt er im Herzen ein Ozarker und lässt seine Wurzeln in diesem Songzyklus aufleben. Er recherchierte seine familiäre Herkunft und zog sich zurück in ein einfaches Haus in Wimberley, Texas, um die Songs mit minimaler Ausrüstung und großer Intention zu schreiben. Die Charaktere auf dem Album, einige aus Nashs eigener Familiengeschichte, werden mit großer Empathie porträtiert. Das Album verzichtet darauf, die Vergangenheit zu romantisieren, und bleibt ehrlich und menschlich.

Die Aufnahmen erfolgten mit einer All-Star-Band in Nashs eigenem Tonstudio und wurden im Rattermans Studio in LA noch einmal veredelt. Das Ergebnis ist ein reichhaltiger Klang, der alte und moderne Elemente des amerikanischen Roots-Rock vereint. Egal, woher man kommt oder wohin man geht, die Vergangenheit begleitet einen immer, und das ist es, was Israel Nash mit diesem Album einfühlsam vermitteln möchte.