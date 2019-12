Tiepolo und seine Welt

Tiepolos Malerei eröffnet Bildräume voller Licht und Farbe. Doch in welchen Welten bewegte sich der Künstler selbst? Renommierte Forscher aus der Kunst- und Musikgeschichte eröffnen neue Perspektiven auf Tiepolos Leben und Arbeiten.

Die fantasievollen Bilderfindungen des Künstlers werden ebenso beleuchtet wie die Musik, die ihn in Venedig und Würzburg begleitete. Ein weiterer Beitrag deckt die Spuren Tiepolos in Deutschland auf, die bis ins Schloss Ludwigsburg reichen. Im abschließenden Künstlergespräch geht es um die Frage nach der Modernität Tiepolos: Was können uns seine Bilder heute noch sagen? In Kooperation mit dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart und dem Akademieprojekt Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland (CbDD) Kostenfreies Angebot - um ein Online-Ticket zu buchen, ist eine Anmeldung im Webshop erforderlich!