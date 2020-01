Mit ihrer vitalen, athletischen Bewegungssprache steht Hubbard Street Dance für die unterhaltsamste Variante des Tanzes aus den USA.

Den Jazz Dance. Das laszive Federn und die ansteckende Energie sind Markenzeichen der traditionsreichen Kompanie aus Chicago, die Jazz, Modern Dance und Ballett zu aufregenden Werken fusioniert. Ihr Repertoire hat sich im Lauf der Zeit kolossal erweitert und umfasst heute auch aktuelle Choreografien aus Europa. Getanzt werden diese aber weiterhin auf die ganz spezielle Weise der Kompanie: impulsiv, locker, mit dem kollektiven Rhythmus im Leib.

Robyn Mineko Williams, ehemalige Tänzerin von Hubbard Street Dance, zeigt zu Gitarrenrhythmen und melancholischen Popballaden sehnsuchtsvolle Duos von der Liebe, aber auch die Einsamen inmitten der Menge. In magischer Zeitlupe wellt und kräuselt sich weiße Seide über den Tänzern, umhüllt sie wie eine Wolke. Neben einer brandneuen Uraufführung steht mit »A Picture of You Falling« der international begehrten Choreografin Crystal Pite noch mehr Frauen-Power auf dem Programm. Das Duett der Kanadierin seziert den Status einer Beziehung in wenigen, klaren Momentaufnahmen, zeigt meisterhaft, wie der Körper unwillkürlich den kleinsten Gesten Bedeutung gibt, wie wir aus diesen winzigen Details Qual, Ungeduld und Verlangen lesen. Dabei werden die Gedanken der beiden Liebenden akustisch wahrnehmbar, als hofften sie, in der Erinnerung eine Lösung zu finden.