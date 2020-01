Der Krieg ist aus! Siegreich kehren Claudio, Benedict und Don Pedro bei Gouverneur Leonato ein.

Die Sehnsucht nach einer friedlichen Zukunft, in der Liebe und Feste den Tag beherrschen, ist groß. Während Claudio eine Romanze mit der Gouverneurstochter Hero eingeht, liefert sich Benedict vor Ironie sprühende Wortgefechte mit Leonatos scharfzüngiger Nichte Beatrice. Aus Scherz entwickelt die Gesellschaft einen Plan, wie sich die beiden Streithähne ineinander verlieben könnten. Don Pedro hingegen kann das Zerstören nicht lassen und fädelt eine böse Intrige ein, um die Hochzeit zwischen Hero und Claudio zu verhindern.

»Viel Lärm um nichts« ist eine der schillerndsten Komödien William Shakespeares. Mit dem sich rhetorisch duellierenden Paar Beatrice und Benedict liefert er einen frühen komödiantischen Kommentar zur Debatte um den Kampf der Geschlechter. Die junge britische Regisseurin Lily Sykes gab mit dieser Inszenierung ihr Debüt am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Zuvor realisierte sie stark beachtete Inszenierungen von Klassikern und neuer Dramatik am Schauspielhaus Graz, am Schauspielhaus Zürich, am Schauspiel Frankfurt und zuletzt am Berliner Ensemble. Ein Kritiker der österreichischen Presse schrieb: »Sykes wird zu Recht gefeiert wegen ihrer radikalen, fordernden, aber auch doppelbödigen Theatersprache.«

Lily Sykes Regie

Friederike Meisel Bühne

Jelena Miletic Kostüme

Badisches Staatstheater Karlsruhe