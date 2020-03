Vier Jahre war die berühmte Kompanie aus Monte-Carlo nicht mehr in Ludwigsburg.

Jetzt kehrt sie mit einem »Aschenputtel« zwischen Laufsteg-Pop und mädchenhafter Poesie zurück. Jean-Christophe Maillot erzählt das Märchen mit neuer Verve: In einer eitlen, nur der Künstlichkeit huldigenden Gesellschaft, in der Spaß-Beauftragte den Hof vor der puren Langeweile bewahren müssen, leidet der Prinz unter all der Falschheit und Schmeichelei. Erst die spontane Natürlichkeit der jungen Cendrillon kann ihn retten. Eine manipulative und höchst erfrischende Fee irrlichtert im luftigen Bühnenbild aus Buchseiten um das Mädchen herum, an dessen Fuß anstelle des berühmten Schuhs nur ein goldglitzernder Hauch schwebt.

Getanzt wird raffiniert auf Spitze und unschuldig auf bloßen Sohlen. Ein traumverlorener Pas de deux vereinigt die beiden jungen Liebenden. Seit über 25 Jahren hält Maillots Erfolgsgeschichte bei Les Ballets de Monte-Carlo an. Mit seiner frechen, jungen Ästhetik hat der Choreograf, einst Tänzer bei John Neumeier und ein Geschichtenerzähler wie sein Meister selbst, schon zahlreiche Ballettklassiker neu erdacht. Auch das »Aschenputtel«-Märchen durchdringt er mit einem psychologischen Ansatz und findet in der alten Geschichte viele aktuelle Gedanken für die Gegenwart.

»Cendrillon«

Jean-Christophe Maillot Choreografie

Sergej Prokofjew Musik

Ernest Pignon-Ernest Bühne

Jérôme Kaplan Kostüme