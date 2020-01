Shen Yun 2020

SHENYUNs einzigartige Bühnenkunst macht Theater zum unvergesslichen Erlebnis. Reisen Sie durch Zeiten und Welten zu einem der größten Schätze der Menschheit - der fünf Jahrtausende alten, traditionellen, chinesischen Kultur.

Betreten Sie eine Welt, in der Dichter nach dem Dao, dem »Weg« suchten, um im Einklang mit dem Universum zu leben. Eine Welt von zeitlosen Geschichten, Tapferkeit und Tugend, in der Jungfrauen anmutig tanzten und Generäle kraftvoll kämpften. Eine Zeit, in der sich Himmel und Erde noch nah und Wunder möglich waren.

Der klassische chinesische Tanz, eine der ältesten Kunstformen der Welt trifft auf innovative Multimediatechnik und eigens komponierte Musik. Wunderschön werden die vielfältigen Volkstraditionen durch den Tanz ebenso lebendig, wie bewegende Mythen und Legenden aus dem alten China.

Die traditionelle chinesische Kultur mit ihren spirituellen Wurzeln und tiefgreifenden Weisheiten wurde durch den Kommunismus vollständig verdrängt. Da SHENYUN heutzutage in China nicht auftreten kann, belebt SHENYUN dieses wertvolle Erbe im Ausland und teilt es so mit der Welt.

Veranstalter: Deutscher Falun Dafa Verein e.V.