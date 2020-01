Eine Spielzeit ohne das bereits zu einer lieb gewonnenen Tradition gewordene Kinderkonzert des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn? Schlichtweg undenkbar.

Und so beglückt das Orchester gemeinsam mit dem sympathischen Allrounder Juri Tetzlaff erneut Groß und Klein mit einem seiner fantasievollen und unterhaltsamen Spezialkonzerte.

Diesmal nehmen sie das junge Publikum mit auf eine faszinierende Reise durch Antonio Vivaldis »Die vier Jahreszeiten«. Bei ihrer abenteuerlichen Musikexpedition durch den Kreislauf der Natur lüften sie natürlich so manches Geheimnis: Wie ist sie überhaupt entstanden, diese Musik, die jede Jahreszeit so plastisch porträtiert? Wie hat der italienische Komponist es geschafft, brütende Hitze, sanfte Winde, heftige Stürme und donnernde Gewitter in kunstvolle Klangwelten zu bannen, Vogelgezwitscher und Hundegebell in weltberühmte Melodien umzumünzen? Und welche Rolle spielt das Soloinstrument, die Geige, bei dieser musikalischen Jahreszeiten-Reise?

Was sich bei dieser Expedition genau auftut, ist natürlich noch streng geheim. Offenkundig aber ist, dass diese Komposition auch deshalb zum Klassik-Hit par excellence avancierte, weil Vivaldi auf der Suche nach spannenden Effekten und neuen Spieltechniken immer wieder neue Wege beschritt, um seine Hörerinnen und Hörer zu verzaubern.

Antonio Vivaldi Die vier Jahreszeiten

Juri Tetzlaff Erzähler

Zohar Lerner Violine

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn