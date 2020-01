Nach erfolgreichen Tourneen und vielen ausverkauften Hallen kommt »Die Nacht der Musicals« ab Dezember 2019 wieder nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

Mit einem immer neuen und abwechslungsreichen Programm, begeistert die erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten bereits weit über 2 Millionen Besucher. Das Programm lässt keine Wünsche offen. In einer über zweistündigen Show gelingt es den Darstellern eine bunte Mischung bekannter Musicals Hits aus »Tanz der Vampire«, »Rocky«, »Das Phantom der Oper«, »Mamma Mia«, »Cats« und vielen weiteren Musicals darzubieten und für einen Abend voller Gänsehautmomente im Zuschauerraum zu sorgen.

Die jährlich wachsenden Zuschauerzahlen bringen »Die Nacht der Musicals« dazu, immer neue Musicals ins Programm aufzunehmen. So konnte im Vorjahr z. B. mit »Grease« begeistert werden. In diesem Jahr folgen die besten Szenen aus dem Broadway-Verkaufsrenner »The Greatest Showman«, unter anderem mit dem Hit »This is me«. Lebe deine Träume ist das Motto des Jungen P. T. Barnum, der mit dem Song »Million Dreams« dem Publikum seinen Traum, die Zirkuswelt vorstellt. Er verwirklicht sich diesen und wird damit zum Pionier der Manege. Eine spannende Geschichte zum Staunen und mitfiebern, in der weder Liebe noch Dramatik ausbleiben. Natürlich dürfen bei »Die Nacht der Musicals« auch die beliebtesten Hits aus dem Disney-Musical »Der König der Löwen« oder »Frozen« nicht fehlen. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern. Die herausragenden Darsteller verbreiten durch ihre Stimmgewalt und das schauspielerische Talent jede Menge Emotionen und garantieren einen unvergesslichen Abend für Jung und Alt. Abgerundet wird Die Nacht der Musicals durch animierte Choreografien, aufwändige und farbenfrohe Kostüme, sowie ein perfekt auf die Show abgestimmtes Licht- und Soundkonzept.

»Tanz der Vampire«, »Mamma Mia«, »Der König der Löwen«, »The Greatest Showman«, »Das Phantom der Oper«, »Cats«, »Rocky« uvm.