Hubert Dorigatti & Laura Willeit

Die Klänge ihrer Musik vermischen die Atmosphäre von Mississippi mit der der schroffen Gipfel der Dolomiten.

Mit rauer, ausdrucksstarker Stimme und meisterhaftem Gitarrenspiel nimmt Hubert Dorigatti sein Publikum mit auf eine musikalische Reise von den Dolomiten bis nach Nashville. Inspiriert von Blues-Legenden wie Lightnin’ Hopkins und Big Bill Broonzy, aber auch von modernen Künstlern wie Derek Trucks und Kingfish Ingram, verbindet er Tradition und Innovation auf einzigartige Weise.

Begleitet wird er von der Sängerin Laura Willeit, mit der er im Duo feinste Akustik-Blues- und Americana-Klänge präsentiert. Das Publikum erwartet eine facettenreiche Mischung aus sanften, gefühlvollen Blues-Balladen und mitreißendem, fetzigem Blues.

Mit Auftritten in den USA, Italien, Deutschland, Österreich und vielen weiteren Ländern hat sich Hubert Dorigatti als herausragender Musiker etabliert. Besonders seine Teilnahme an der International Blues Challenge in Memphis unterstreicht seine Klasse.