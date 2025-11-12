Hubert Klöpfer & Jule Hölzgen: Lyrische Kalendervorstellung

Der handschriftliche Gedichtekalender von Hubert Klöpfer für das Jahr 2026 ist ein Schmuckstück für alle, die ausgewählte Poesie schätzen.

24 Blätter voller klassischer, moderner, ausgewählter und ganz gegenwärtiger Lieblingsgedichte in faksimilierter Abschrift fasst dieses Kleinod. Hubert Klöpfer stellt ihn vor und erzählt vom Kalender-Machen. Die Sprecherin Jule Hölzgen trägt einige der Gedichte vor. Es erwartet Sie ein ganz besonderer Lyrikabend.

Hubert Klöpfer, geboren 1951, studierte Germanistik, Philosophie und Theologie in Tübingen. Er war Lektor eines Wissenschaftsverlags und freier Kritiker für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften sowie langjähriger Geschäftsführer des Klöpfer & Meyer Verlages. Seit 2020 ist er u. a. Herausgeber der literarischen Edition ‚Hubert Klöpfer bei Kröner‘.

Hubert Klöpfer ist Mitglied im PEN.

Jule Hölzgen, Jahrgang 1994, studierte Sprechkunst und –erziehung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Seit 2019 ist sie festes Mitglied im Sprecherensemble der Akademie für gesprochenes Wort.