Konzert der Jungen Waldorf Philharmonie

Die Junge Waldorf Philharmonie ist das Jugendorchester von jungen Menschen für junge Menschen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet das Orchester in eine neue Arbeitsphase und kommt danach unter der Leitung von Patrick Strub am 11.09.2022 um 19 Uhr für ein Konzert in den Beethoven-Saal der Liederhalle Stuttgart.

Programm:

• L. van Beethoven: Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“, Op. 43

• C. Reinecke: Flötenkonzer t in D-Dur, Op. 283

• J. Brahms: Sinfonie Nr. 2 inD-Dur, Op. 73

• Naemi Võsand, Flöte • Patrick Strub, Dirigent

Mehr Jugendorchester als in der Jungen Waldorf Philharmonie (JWP) geht wohl kaum: Das Orchester wird seit der Gründung im Jahr 2004 von A bis Z von einem Team im Alter von 18-25 Jahren organisiert.

Nur die musikalische Leitung und die Verpflegung bei den Proben liegt in der Hand von Profis. Die einzigartige Organisationsweise resultiert in einer mitreißenden Dynamik, sodass das Projekt inzwischen aus der überregionalen Jugendorchesterlandschaft nicht mehr wegzudenken und für Elan und Spielfreude auf beachtlichem Niveau bekannt ist.

Die Orchestermitglieder im Alter von 15-23 Jahren kommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und wachsen gemeinsam musikalisch weit über ihre individuell ohnehin schon beindruckenden Fähigkeiten hinaus.

Der Funke springt in den Konzerten unmittelbar über und macht die Konzerte zu begeisternden und berührenden Erlebnissen, wie eine Zuschrift zeigt: "Bei geschlossenen Augen hätte man das für ein professionelles Orchester halten können."