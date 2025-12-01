Hubertus "Hubi" Koch

Weil es so schön war und Deutschland so groß ist, fährt Hubi nochmal los! lost Boy – die Zugabe!

Hubertus Koch sucht mit euch zusammen nach den schönen Momenten auf dieser immer hässlicher werdenden Welt. Und ja, dabei ist der Boy lost und will sich nicht festlegen. Schon gar nicht auf der Bühne! Weil ihm eine bloße Lesung zu öde ist, verbindet Hubertus Koch in seinem Liveprogramm alles, was er bisher gemacht hat: Buch, Film, Podcast, Stand-Up. Hubi liest aus seinem Spiegel Bestseller lost Boy, garniert diese Balkan-Reisegeschichte mit Fotos und Videos, zeigt Ausschnitte aus seinen journalistischen Filmen und gibt Einblicke in bisher unveröffentlichtes behind the scences-Material.