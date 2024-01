Es sind die Geschichten vom Leben „on the road“, die Schauspieler und Singer-Songwriter Hubertus Rösch in seinen Songs erzählt.

Schon in seinem ersten Album „Better World“ sang er von seinem Leben in Los Angeles, aber auch von seinen Reisen durch Südafrika, von den Bars am Sunset Strip und den staubigen Highways im Westen der USA. In „Promised Land“ verarbeitet er den amerikanischen Traum, der für manchen an den Klippen in Santa Monica zerschellt. Es entstand ein Album von trauriger Intensität. „Bath in my memories“ aber auch „Waiting for this train“ klingen als würde der Zug niemals ankommen.

Das neue Album ist am Entstehen und wird von Ted Russell Kamp (Los Angeles) produziert.