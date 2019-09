Es sind Geschichten der Sehnsucht, die Hubertus Rösch in seinen Songs erzählt. Lange Zeit lebte der Münchener Singer- und Songwriter in Los Angeles, Kalifornien. Er lernte alle Facetten einer Stadt kennen, die man mit Worten kaum zu beschreiben vermag. Und doch fühlt man schon beim ersten Akkord auf der aktuellen Platte „Waiting for this train" (2014 / Rösch Records), wohin die Reise geht: Es ist der Sound für endlose Fahrten auf den Highways und Interstates, durch das Lichtermeer dieser Millionenmetropole am Pazifik. Es ist der Sound für die verrauchte Bar am Sunset Strip, wenn die Uhrzeit schon längst keine Rolle mehr spielt. Es ist der Sound für unvergesslich epische Momente an den Stränden Malibus. Hubertus Rösch arbeitet mit einfachen musikalischen Mitteln, instrumentalisiert seine Songs sparsam, lässt das Gefühl des Moments im Mittelpunkt stehen. Gitarre und Lyrics sind stets im Fokus der Titel. Der Sound konzentriert sich dabei immer auf das Wesentliche. Mehr braucht es nicht um zu fesseln: Alle seine Songs sind ein intimer Einblick in die Seele eines Songwriters, der sich entschlossen hat, das Erbe der ganz großen Folkkünstler wie Albert Hammond und Bob Dylan anzutreten. Ende 2014 veröffentlichte Hubertus Rösch sein Album „Waiting for this train", welches in Zusammenarbeit mit Producer-Legende und Grammy-Gewinner Malcom Burn (Bob Dylan, Iggy Pop) in den Maison Bleue Studios in New York entstand. Hubertus Rösch ist auch immer wieder im deutschen TV zu sehen. Ausserdem spielte er zuletzt im Theater im Kunstwerk in Bartholomä die Rolle des Howard Jones in dem Stück „Die Kirche bleibt im Dorf" sowie Dr. Watson in dem Stück „Sherlock Holmes und der Vampir von London".