Zur traditionellen „Hubertusmesse“ in der Bronnbacher Klosterkirche laden die Patres der Missionare von der Heiligen Familie herzlich ein.

In der Hubertusmesse wird dem Heiligen Hubertus gedacht, der als Pfalzgraf von Burgund der Legende nach auf der Jagd nach einem Hirsch an einem Karfreitag ein leuchtendes Kreuz in dessen Geweih erblickte und von da an sein Leben in den Dienst der Armen und der Natur als Gottes Schöpfung stellte.

Den stimmungsvollen Gottesdienst umrahmen wieder die Jagdhornbläser aus Wertheim.