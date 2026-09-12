HUGE – Love Unlimited

Oft besungen, erscheint die Liebe mal banal, mal geheimnisvoll, dann wieder berührend und voller Facetten; sie ist Quelle und Inspiration für viele der schönsten Songs in der Pop- und Rockmusik.

Das badisch-schwäbische Quartett HUGE bietet ein breites Spektrum an Lovesongs, bekannte, aber auch weniger bekannte Perlen. Der kompakte akustische Sound und die einzigartige Stimme von Caro Saia sind das Markenzeichen von HUGE, Gänsehaut wird garantiert! Dreistimmige Vocals und charmante Moderationen machen aus dem Abend ein Rundum-Wohlfühl-Erlebnis, neudeutsch: Event. Und ja, es sind auch Eigenkompositionen dabei – natürlich zum Thema Liebe…