Huge haben uns schon im letzten Jahr mit ihrer großartigen Musik die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Wer es nicht erlebt hat, hat etwas versäumt. Aber es gibt ja wie immer im Leben die 2. Chance.

Huge, das sind Caro Saia, vocal & guitar, Martin Bürger, bass & vocal, Hoobie Türk, drums & percussion sowie Jörg Heinkel, acoustic guitar & vocal. Huge spielen Lieder von John Mayer, Jack Johnson, Joni Mitchell, James Taylor, Frank Zappa, Elton John, Dusty Springfield, Johnny Cash, Bob Schneider, Elvis u.v.a.m. Huge, das ist wunderbar groovige, entspannte Musik, kleine und große Hits, Rock und Pop, eingebettet in eigene Arrangements und immer tanzbar. (Wir zählen den in Vergessenheit geratenen Stehblues auch zu den Tänzen!)