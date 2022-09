Hugo - eine Heldengeschichte

Hugo ist eine multidisziplinare Aufführung der "drei Orangen".

Das Drei Orangen Kollektiv spielt selten klassisch auf einer Bühne, vielmehr denken sich die jungen Künstler Aufführungen aus, die das Publikum zwischen das Geschehen bringen. Auch diesmal gibt es Livemusik und Tanz nicht frontal sondern erfrischend wandelbar mal hinterm Vorhang, mal spontan als walking-act. Ein spannender Abend ist garantiert, verraten dürfen wir schon, dass zum Eintritt Chips wie auf der Kirmes ausgegeben werden. Zudem haben sie stets eine Geschichte, die Musik und mehr erzählt, so geht es bei HUGO ums "Heldsein" - im Kino, im eigenen Garten, als Bewohner der Welt - am Ende eine Reise durch Kultur und Natur. Doch anstelle von "schwerem Stoff" werden Spannung und Witz hier erzeugt durch Anlehnung an Absurdes Theater, smunzeln über Klänge und Bewegungen in unerwarteter Reihenfolge und tollen Bewegtbildern ist garantiert. Romantische Klänge im Kontext zu selbstgedrehten Trash - Videos, choreografierter Klatsch-Chor zur großen Kussszene des Abends - die Drei Orangen lassen nichts unkommentiert und treiben so den HUGO fast in den Wahnsinn wenn es nicht am Ende die wunderschöne Lösung gäbe..

Es gibt vier Aufführungen, jeweils um 18:30h, 19h, 19:30h und 20h. Jede der 4 Aufführungen ist einzigartig, 5€ kostet ein Durchgang.