Human Feel: Kurt Rosenwinkel, Chris Speed

Bereits 1989 gegründet, versucht sich dieses prominent besetzte Kollektiv in einer Fusion aus Kammermusik, alternativem Rock und freiem Jazz. Chris Speed und Andrew D’ Angelo kümmern sich als Saxophonisten um die glühenden Luftsäulen, der famose Kurt Rosenwinkel schlägt und zupft die Gitarrensaiten und am Schlagzeug sitzt der quirlige Jim Black. Die gemeinsame Klangsprache ist von faszinierender Erratik. Bei „Human Feel“ werden Rockriffs verzärtelt und der kammermusikalische Rahmen mit überraschenden Mitteln zu einer expansiven Kraft erweitert. Auf brillante Art und Weise fließen hier die Einzelfacetten der Band zu einem wunderbaren Ganzen zusammen. Während sich Black, D'Angelo und Speed der Downtown-Szene, vornehmlich jener um die damalige Knitting Factory, verbunden fühlten, wurde Rosenwinkel eher mit Leuten wie Joshua Redman, Mark Turner oder Brad Mehldau in Verbindung gebracht, also der eher straighten Abteilung rund um den Jazzclub Smalls. Die Musiker von Human Feel zeichneten sich aber schon bald auch als kreative Komponisten und kompetente Bandleader aus und riefen in den letzten Jahren zahlreiche andere Projekte ins Leben. Seit der Wiedervereinigung im Jahr 2016 gelten Konzerte der Band als Kultkonzerte der Anhänger der New Yorker Avantgarde. Human Feel setzt gerade heute noch musikalische Maßstäbe. Damit ist Human Feel auch für eine neue Generation von Zuhörern bereit. Im Rahmen einer 12-tägigen Europatournee ist Esslingen die einzige Etappe in Deutschland.

Kurt Rosenwinkel - guitar

Chris Speed - tenor sax

Andrew D`Angelo - alto sax, bass clarinet

Jim Black - drums and electronics