Human Interface - Akustische Lichttheater-Performance

Archaisch, innovativ und mitreißend: Das Klanglicht Ensemble verfasst mit dieser Inszenierung ein eindrückliches Statement zu den Konsequenzen des technologischen Wandels.

In der Performance taucht die interdisziplinäre Gruppe in völlig neue Klang- und Bildwelten ein, die erst durch das Miteinander alter Beteiligten - ob Mensch, Objekt oder Klang - entstehen. Die Schattentheaterprojektionen ermächtigen sich zu Dirigenten von rhythmischen Kompositionen und Sound transformiert sich live zu darstellender Kunst. Aus der Synthese von Improvisationen und Konzeption, Klang und Bild sowie Licht und Schatten entsteht eine musikalisch szenische Dramaturgie, in der die Ensemblemitglieder mit einfachsten analogen Mitteln audiovisuelle Zusammenhänge und Wechselwirkungen für das Publikum erlebbar machen.