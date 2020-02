Der zweite Teil der Reihe Orpheus Institut blickt hinter die Kulissen der körperlichen Stimm-Produktion: Wie arbeiten sie, die Sängerinnen und Sänger, die für uns auf der Opernbühne die Stimme erheben?

Mit welchen Techniken singen sie sich in Rage, in Verzweiflung oder in höchste Ekstase? Wie lebt es sich im Spannungsfeld zwischen stimm-technischer Kontrolle und der ständigen Publikumserwartung einer totalen emotionalen Hingabe? Was bedeutet es, selbst das Instrument zu sein? Diesen Fragen gehen Johannes Müller/Philine Rinnert in Human Jukebox oder Wir sind Musik nach und befassen sich darin mit Opern-Sänger*innen als den Arbeitern im „Kraftwerk der Gefühle“ (Alexander Kluge).

Carina Schmieger aus dem Opernstudio und Petr Nekoranec aus dem Ensemble der Staatsoper Stuttgart, die Sängerin/Performerin Pauline Jacob sowie Sänger/Drag Queen Shlomi Moto Wagner alias Mazy Mazeltov präsentieren im Wizemann den Balanceakt zwischen körperlicher Entgrenzung und Beherrschung. Unter Einsatz von klassischer Gesangs-Akrobatik, Elektronik, Sport und Fundstücken aus den Sound-Archiven der Popkultur entsteht ein schweißtreibender Abend aus Arien, den die Autorin Gerhild Steinbuch wiederum mit eigenen Texten überschreibt. Erleben Sie eine Verbeugung vor den Superheld*innen der Oper und ja: Eine Ode an die Sänger*in in uns allen!