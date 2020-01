Human - Kunstausstellung von Olga Berndt - Vernissage

Vernissage am 29.02.2020 um 18:00 Uhr. Geöffnet bis 13.04.2020 jeden Sonntag von 13:00 - 18:00 Uhr.

Der Mensch mit seinen Gefühlen steht für Olga Berndt immer im Vordergrund.

Ob es sich um ein expressives Portrait, den Menschen im Bewegung oder einen Akt handelt, es wird immer ein Moment festgehalten, Emotionen und Gefühle weitergegeben.

Es handelt sich um kraftvolle, expressive Malerei. Sie ist lebendig, frei und dynamisch. Sie lebt von Spontanität, Mut und Bewegung, vom Setzen der Farbe ohne Angst, vom freien Spiel auf der Leinwand.

Ihre Bilder entwickeln sich spontan, denn die Künstlerin folgt ihrem inneren Antrieb, verlässt sich auf ihre momentane Gefühlslage und überrascht mit Bildern, die zwar nach realen Vorbildern suchen, jedoch aus der momentanen Intuition entstehen.

Nicht das Motiv ist für sie ausschlaggebend, sondern ihre Emotionen dahinter.

Sie versucht in ihren Bildern Momentaufnahmen festzuhalten.

Olga Berndt wurde 1956 in Weimar geboren, aufgewachsen ist sie in einer sehr kreativen und kunstliebenden Familie. Nach dem Abitur folgte ein Studium an der technischen Universität in Moskau. Nach vielen Jahren im Berufsleben ist sie heute als freischaffende Künstlerin tätig.

Zum Malen wurde sie durch ihr Elternhaus inspiriert. Aktiv zu malen begann Olga Berndt in den 80igern. Mit Beginn der 90iger suchte sie Kontakt zu anderen Künstlern und nahm Unterricht bei der französischen Malerin Gilma Gaugel.

Dann folgten viele Jahre aktiven Berufslebens. Zu Beginn des Jahres 2012 entschied sie sich wieder künstlerisch tätig zu sein und wieder zu Farben zu greifen. In dieser Zeit wurde die Idee geboren, die berufliche Monotonie nach und nach durch künstlerische Entwicklung zu ersetzen.

Immer auf der Suche nach neuen Wegen nimmt sie Unterricht bei mehreren renommierten Künstlern, wie Prof. Thomas Heger, Peter Feichter, Ilona Griss-Schwärzler, Gabriela Dotter und Anderen, an der Freien Kunstakademie Gerlingen. Bei ihren Arbeiten geht es um eine spontane und kraftvolle Malerei in Acryl, mit breitem Pinsel oder Spachtel auf großem Format. Lebendigkeit, Kraft, Tiefe und Emotion sind für sie die wichtigsten Grundbausteine der Malerei.

Mut zu Farben, Spontanität und Experimentierlust zeichnen Olga Berndts Bilder aus. Frisch und ungezwungen treten sie in Dialog mit dem Betrachter. Die expressiven Bilder der Künstlerin beeindrucken durch ihre Farbintensität und Ausdrucksstärke.

Die Vernissage findet am Samstag, dem 29.02.2020, um 18 Uhr im 1. Stock des Wasserschlosses Bad Rappenau, Hinter dem Schloss 1, statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 13.04.2020 an allen Sonntagen von 13 – 18 Uhr geöffnet.