Human Library – Echte Menschen, echte Gespräche

Eine Bibliothek aus Menschen, im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage: In der Human Library kann man sich Menschen als offene Bücher ausleihen und Gespräche führen, zu denen viele von uns normalerweise keinen Zugang haben.

Jedes dieser menschlichen Bücher ist Teil einer Gruppe unserer Gesellschaft, die oft Vorurteilen, Stigmatisierung oder Diskriminierung ausgesetzt ist – aufgrund ihres Lebensstils, einer Diagnose, ihres Glaubens, ihrer Behinderung, ihres sozialen Status, ihrer ethnischen Herkunft und so weiter.

Im persönlichen Gespräch, zu zweit oder in einer kleinen Gruppe, berichten die „Bücher“ von ihren Erfahrungen, beantworten Fragen und bauen so im Idealfall Vorurteile ab, erweitern Horizonte und ermöglichen neue Perspektiven. Die Gespräche finden in einem geschützten Raum der Begegnung statt, in einer respekt- und verständnisvollen Atmosphäre. Sei dabei - unjudge someone!

Sie möchten als "Buch" dabei sein oder haben Fragen? Schreiben Sie uns: literaturtage@bad-mergentheim.de

Gefördert im Rahmen des Literatursommers 2026 – eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg Stiftung; in Kooperation mit The Human Library Organization, der Stadtbücherei und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.V. / Kreisverband Main-Tauber.

Anmeldung: Nicht erforderlich.

Anmeldung als Human Library: Erforderlich - über die E-Mailadresse der Literaturtage (literaturtage@bad-mergentheim.de).