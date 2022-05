Human Requiem Bramhs

JOHANNES BRAHMS: »Ein deutsches Requiem« op. 45 für Soli, Chor und Klavier zu vier Händen

Angela Gassenhuber: Klavier

Philip Mayers: Klavier

Iwona Sobotka: Sopran

John Brancy: Bariton

Rundfunkchor Berlin

Gijs Leenaars: Musikalische Leitung

Jochen Sandig: Regie, Konzept

Ilka Seifert: Dramaturgie

Sasha Waltz: Dramaturgie

Davide Camplani: Künstlerische Mitarbeit, Repetition

Claudia de Serpa Soares: Künstlerische Mitarbeit, Repetition

Brad Hwang: Raum

Jörg Bittner: Licht

Kristin Hörnig: Technik

Johannes Brahms schuf sein »Deutsches Requiem« als Trost für die Lebenden. Gemeinsam mit dem Rundfunkchor Berlin macht Jochen Sandig die zutiefst menschliche Botschaft des Requiems mit allen Sinnen erfahrbar und stellt dabei die Schmerz und Trauer überwindende Liebe in den Mittelpunkt. In der Liederhalle Stuttgart entsteht ein Raum für Gemeinschaft und das Erleben einer kollektiven Katharsis. Die Trennung von Bühne und Zuschauerraum ist aufgehoben, Chor und Publikum werden unmittelbar miteinander in Verbindung gesetzt. Im April 2021 verband die berührende Inszenierung auch die Anteilnehmenden der Gedenkfeier für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie, die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerichtet wurde.

Bitte informieren Sie sich über die aktuell geltenden Einlassregeln unter www.schlossfestspiele.de.