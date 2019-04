Wir laden zum dritten Soccer Turnier am Samstag, 18.05.2019 ein. Live und in Lebensgröße treten Mannschaften beim menschlichen Tischkicker gegeneinander an.

Haben wir Euer Interesse geweckt ? Dann schreibt uns unter zunftschreiber@poltringerfasnetsclub.de an und ihr bekommt von uns weitere Informationen.