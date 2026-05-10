Die schwedischen Deathcore-Giganten von Humanity's Last Breath machen im Rahmen ihrer aktuellen Tour Halt in Stuttgart!

Am 5. Oktober bringen sie gemeinsam mit Vildhjarta, Enterprise Earth und Karmanjakah eine massive Portion düsteren, technisch anspruchsvollen Metal ins Im Wizemann.

Fans können sich auf einen Abend voller brachialer Riffs, atmosphärischer Soundwände und kompromissloser Live-Energie freuen – ein Pflichttermin für alle Liebhaber von modernem Deathcore und progressivem Extreme Metal.