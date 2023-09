Hund, Steine, Liebe

Die Literaturstipendiaten Sophia Fritz, Stephan Hornbach und Claudia Schumacher machen Station auf der Schillerhöhe

"Liebe ist gewaltig", nennt Claudia Schumacher ihr aufsehenerregendes Debüt, während Stefan Hornbachs Helden vielleicht nur "Den Hund überleben" möchten. Sophia Fritz hingegen wagt in ihrem Roman "Steine schmeißen am Silvesterabend" mehr als einen Blick in die Zukunft.

Alle drei Autorinnen und Autoren haben sehr erfolgreiche Debütromane vorgelegt, und alle drei erhalten dieses Jahr ein Literaturstipendium des Landes Baden-Württemberg.

Für Staatssekretär Arne Braun hat das ein ebenso klares wie großzügiges Ziel: "Wir möchten die Stipendiatinnen und den Stipendiaten ermutigen, ihren literarischen Weg weiterzugehen." Ein neuer Schritt auf diesem Weg ist eine gemeinsame Lesereise, die sie auch nach Marbach führen wird.

