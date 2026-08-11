Der 4. Hundebadetag findet statt. Von 11 Uhr bis 16 Uhr können die Vierbeiner ausgelassen schwimmen und toben. Rund um das Becken finden Sie an diesem Tag verschiedene Aktionen – alle natürlich zum Thema.
Regeln Hundebadetag:
- Der Hund muss haftpflichtversichert sein.
- Es muss ein Nachweis über einen Impfschutz der gängigen Hundekrankheiten vorgelegt werden. Diese werden durch einen Veterinär am Eingang kontrolliert.
- Kampfhunde nach dem Artikel 37 Landesstraf- und Verordnungsgesetz dürfen nicht aufs Gelände.
- Wir behalten uns vor, einen Einlassstopp auszurufen, wenn sich zu viele Personen oder Hunde auf dem Gelände befinden.
- Jeder Hundehalter ist für seinen Hund voll verantwortlich.
- Aus Sicherheitsgründen ist für die Hunde das Tragen eines Brustgeschirrs (oder zumindest eines Halsbandes) Pflicht.
- Es liegt im Ermessen jedes einzelnen Hundehalters, ob von seinem Hund eine Gefährdung für Dritte ausgeht. Im Zweifelsfall bitten wir Sie, Ihrem Hund einen Maulkorb anzulegen bzw. der Veranstaltung fernzubleiben.
- Bitte Hunde nicht ins Wasser stoßen. Dies kann auf nassen Fliesen zu Zerrungen führen, sowie Angst und Panik auslösen.
- Zum Hundebadetrag befinden sich kein Chlor mehr im Wasser.
- Wir bitten Sie, Welpen und Junghunde von Veranstaltungen dieser Art (viele Hund und fremde Menschen) fernzuhalten. Die Gefahr, dass der junge Hund schlechte Erfahrungen macht, die sich fest ins Gedächtnis einprägen, ist sehr groß. Überforderung und unerwünschtes Verhalten können die Folge sein.
- Gegenseitige Rücksichtsname ist auch hier oberstes Gebot. Bitte halten Sie sich an die Regeln und entfernen Sie Häufchen sofort. Bitte lassen Sie nicht zu, dass sich Gäste oder ein anderer Hund durch das Verhalten Ihres Hundes gestört oder bedrängt fühlt – rufen Sie ihn rechtzeitig zurück.
Info
Schenkenseebad Schenkenseestraße 76, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung