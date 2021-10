Hundeschwimmen im Freibad Hoheneck

Am Samstag, 9. Oktober 2021, können wasserliebende Vierbeiner in den Becken des Hohenecker Freibads planschen. Zweibeiner dürfen vom Beckenrand zuschauen. Die Veranstaltung findet bereits zum siebten Mal im Freibad Hoheneck statt und erfreut sich größter Beliebtheit. Hundehalter können samt ihrer tierischen Begleiter an diesem Tag für 50 Cent pro Fuß und Pfote (übersetzt: zwei Euro pro Hund, 1 Euro pro Person) die Becken nutzen, bevor die Freibad-Winterpause eingeläutet wird. Das Hundeschwimmen findet von 10 bis 17 Uhr statt. Die Tickets können vor Ort an der Freibadkasse erworben werden, eine Online-Anmeldung ist nicht notwendig. Die SWLB freut sich über zahlreichen Hundebesuch. Die Stadtwerke werden einem Tierschutzverein in der Region die Einahmen spenden. Zugangsvoraussetzungen und Hygieneregeln rund um das Hundeschwimmen unter: www.swlb.de/freibad