Hundeschwimmen im Freibad

Nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren plant das Bäderteam des Terrassenfreibads in Lauda-Königshofen zum Abschluss der Freibadsaison wieder ein Hundeschwimmen.

Ein paar Tage nach der letzten Öffnung des Bades für die Öffentlichkeit wird am Mittwoch, 16. September 2026, das Freibad exklusiv für Hunde und ihre Begleitpersonen geöffnet.

Eingeladen sind wieder alle Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern, denen man einmal einen Tag im Freibad gönnen möchte. Geöffnet hat das Freibad zu den normalen Öffnungszeiten und es muss nur der Eintritt für die Hunde entrichtet werden. Herrchen und/oder Frauchen haben dafür freien Eintritt.

Bevor das Freibad winterfest gemacht wird und die Becken dementsprechend vorbereitet werden, sollen die Hunde nochmal die Gelegenheit bekommen, in den Becken des Freibades nach Herzenslust herumzutollen. Das sonst dem Wasser aus hygienischen Gründen zugesetzte Chlor wurde dann rechtzeitig abgesetzt und ist nicht mehr vorhanden, sodass die Tiere mit vollem Elan im Wasser herumtollen können, während Herrchen und Frauchen am Beckenrand zuschauen dürfen.

Im vergangenen Jahr kamen die Vierbeiner nicht nur aus dem Stadtgebiet von Lauda-Königshofen, sondern aus der ganzen Region. Darauf hofft das Bäderteam auch in diesem Jahr.