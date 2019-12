Hundewetter und Katzenjammer

Eine jahrtausendealte Freundschaft verbindet Hunde mit Menschen, aber auch Katzen sind schon ebenso lang an der Seite von Menschen. Dabei haben sich letztere trotz aller Nähe und bei aller Liebe doch noch mehr Eigenständigkeit bewahrt.

In vielen Generationen des Zusammenseins haben sich beide Spezies dem Leben unter unseren Dächern angepasst und sich uns vertraut gemacht bzw. wurden von Menschen domestiziert. Nicht nur zum Streicheln und als gute Freunde, sondern auch als echte Helfer unterstützen sie den Menschen, etwa um Nutztiere zu schützen (Hütehunde) oder Schädlinge in Schach zu halten (Katzen), aber auch speziell abgerichtet als Begleiter von Menschen mit Behinderungen und fähig, etwa Krankheiten zu erspüren und verlässlich anzuzeigen. Besondere artübergreifende Kommunikationsformen haben sich in dieser langen Zeit herausgebildet und helfen beim täglichen Miteinander der so unterschiedlichen Spezies Mensch und Tier. Oder sind wir letztlich gar nicht so verschieden?

Wer profitiert eigentlich auf welche Art von diesem Zusammenleben? Warum gibt es »Hunde-« bzw. »Katzenmenschen« und worüber scheiden sich die Geister letztlich dabei?

Heiner Kondschak hat sich in seinem Dogs-Musical schon intensiv mit Hunden befasst und auch Katzen spielten − etwa im »Kater Zorbas« − eine große Rolle bei ihm und das nicht nur auf der Bühne! So lag es auf der Hand diesen tierischen Theaterabend als Hommage an die wirklich besten Freunde herauszubringen, mit Kuriosem und Wissenswertem, Anekdoten und viel Musik über Katzen, Hunde und Menschen.

Regie/Musik: Heiner Kondschak

Mit: Christian Dähn, Heiner Kondschak, David Liske, Chrysi Taoussanis, Daniel Tille, Claudia Carus