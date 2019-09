Als sich Leo Lyons und Joe Gooch vor Jahren von Ten Years After trennten (Leo war Mitbegründer von TYA), haben sie mit Hundred Seventy Split ihren eigenen Weg eingeschlagen, den sie nun auf dem neuen Album „Tracks“ kontinuierlich fortsetzen.

Auch das neue Werk trägt die Handschrift von Leo Lyons (der bereits beim legendären Woodstock-Festival auf der Bühne gestanden hat) und Joe Gooch, die sich der britischen Bluesrock-Tradition mit viel Feeling verschrieben haben. Dritter im Bunde ist am Schlagzeug mit Damon Sawyer (ex-Paul Rodgers & Bill Wyman's Rhythm Kings) ein alter Kumpel, der dem Powertrio den nötigen Groove verpasst. Mit Songs wie „The Game“, „You Can't Drink It“ oder „Lonely“ beweisen Hundred Seventy Split, dass die drei großen Spaß an ihrer Mucke haben.

Leo Lyons – Bass

Joe Gooch – Gitarre, Gesang

Damon Sawyer – Schlagzeug

