50 Years Woodstock - Hundred Seventy Split performing the legendary Ten Years After Woodstock-Set.

Leo Lyons ist der Gründer von Ten Years After. Gemeinsam mit Alvin Lee hob er die weltberühmte Rockband Mitte der 60er Jahren aus der Taufe. Leo Lyons gehört zu den letzten Woodstock-Legenden, die noch auf Tour sind. Er startete, wie die Beatles, im Hamburger Star-Club.

Hundred Seventy Split ist ein neues High-Energy Blues & Rock Trio bestehend aus Bassist Leo Lyons, Sänger und Gitarrist Joe Gooch und Schlagzeuger Damon Sawyer.

Die Band wurde 2010 von Leo Lyons ins Leben gerufen, der zusammen mit Alvin Lee zur Urbesetzung der legendären Woodstock-Band Ten Years After gehörte. Nach dem Ausstieg von Alvin Lee spielte Joe Gooch, der weltklasse Gitarrist noch dreizehn Jahre lang bei Ten Years After. Leo und Joe bildeten in dieser Zeit ein erfolgreiches Songwriting-Duo und führten ihre Zusammenarbeit fort, als sie beide im Jahr 2013 die Band verließen. Der Dritte im Bunde ist Schlagzeuger Damon Sawyer, ein gefragter Studiomusiker und Produzent, der bereits mit vielen namhaften Künstlern zusammen gespielt hat.

Live präsentiert die Band zwei Sets. Ein Set mit den neuen Hundred Seventy Split Songs und ein zweites Set mit dem kompletten Woodstock-Programm von Ten Years After!

Das Leo-Publikum erwartet ein echtes Weltklasse-Konzert.