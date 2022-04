Hundreds – the Current Tour

Liebe Freund*innen, vor einem Jahr ist THE CURRENT erschienen, unser 4. Album. Wir haben es pünktlich in die Pandemie und allem, was sie mit sich brachte, hinein veröffentlicht.

Wir hoffen, es hat euch ein bisschen durch dieses Jahr begleitet und ein wenig Licht in die langen zäheren Stunden gebracht. Unsere THE CURRENT Tour wurde vom April 2020 auf August 2020 verschoben. Dann von August nach April 2021, währenddessen haben wir intern schon über eine weiter mögliche Verschiebung nachgedacht und so ist es jetzt auch gekommen.

Während wir hier fleißig am neuen Album arbeiten, werden wir nächstes Jahr im April/Mai 2022 wieder touren, mit euch feiern und Aerosole in die Luft eines vollen Clubs entlassen. Vielleicht touren wir dann einfach mit zwei Alben im Rücken. Wir werden es sehen.