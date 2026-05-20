„Soll ich? Soll ich nicht? – Geh ich hinein? Oder lieber nicht?“

Für die Zwei am Eingang ist die Antwort klar: Tu es! Lass dich mitnehmen in ein Etablissement der Extraklasse weit außerhalb der eigenen Komfortzone. Hier sind schon viele andere vor dir gelandet, um am Tresen der Wahrheit ihre Gedanken, Sehnsüchte und Geheimnisse zu offenbaren. Doch mit jedem schlechten Witz und jeder weiteren gerauchten Zigarette brechen auch das Leid und die großen und kleinen Sorgen des Alltags in den vermeintlichen Rückzugsort ein. Das rauschhafte Treiben kippt in eine zunehmend hitzige Stimmung und unbequeme Tatsachen werden zum größten Vergnügen des Stammpersonals ans Tageslicht gezerrt. Dabei wird so manch innerer Schweinehund von der Leine gelassen und die „Hundstage“ heizen zusätzlich höllisch ein. Let the show begin …