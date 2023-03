Im Rahmen des Frühlingsfestes Hoheneck stellen wir außergewöhnliche Frauen vor. In der Literatur und höchstpersönlich: Die Isländerin Arndis Halla singt und erzählt per Video von schlauen Elfen und bösartigen Trollfrauen.

Im Rahmen des Frühlingsfestes Hoheneck laden wir dazu ein, außergewöhnliche Frauen kennenzulernen. In Büchern aus Europa, aus Afrika, aus dem hohen Norden. Die Isländerin Arndis Halla wird per Video im Programm auftreten. Sie war schon im letzten September angekündigt, aber dann leider verhindert. Sie singt und erzählt von schlauen Elfen und bösartigen Trollfrauen. Sie ist Opernsängerin, Komponistin von Crossover-Musik, Reiseleiterin in der isländischen Vulkanwelt und im arktischen Eismeer. Geschichten von Frauen, die sich von nichts und niemanden davon abhalten lassen, – nicht immer sanftmütig – ihre Ziele zu erreichen.

weitere Informationen zu "Hungrige Heldinnen und schillernde Schurkinnen"

Eintritt: frei

Anmeldung: vorlesescheune@posteo.de