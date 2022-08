Hungry Ghosts (NOR) – Jazz

Yong Yandsen – Tenorsaxophon

Christian Meaas Svendsen – Kontrabass

Paal Nilssen-Love – Schlagzeug und Perkussion

Hungrige Geister sind unheilvolle, oft furchterregende Wesen, die in der buddhistischen und traditionellen chinesischen oder vietnamesischen Mythologie vorkommen. Es heißt, dass Hungrige Geister die Verstorbenen sind, die zu Lebzeiten böse Taten begangen haben. Als Folge ihres Fehlverhaltens sind sie zu einem elenden Dasein verbannt und versuchen zwanghaft ihren Hunger zu stillen, können aber ihre Sucht nie erfüllen. Im Free Jazz sind Hungry Ghosts ein ominöses, energiegeladenes Trio und ihre Musik erinnert eher an eine marodierende Geisterbande. Sie loten die klanglichen und emotionalen Möglichkeiten ihrer Musik voll aus, was durchweg zu ziemlich aufregenden und ungestümen Momenten führt.

Ein Schelm, wer da denkt, dass die drei ausgesprochen böse Taten begangen haben.