Hungry Party im Kowalski - Joachim Pastor & N'TO - Support Ram

Wenn die Leute schon im Mai nach VVK-Tickets für ein Date Ende September fragen, dann weißt du: Die Hungry-People sind Haus. Hallo, es gibt frischen „Eiffel Powder“ (aktuelle Singe von Joachim Pastor): N’to und Joachim Pastor von Hungry Music kommen erneut über die Seine geschippert und zeigen uns, wie sie das französische Weltkulturerbe von Daft Punk, Cassius und Co mit Zeitgeist verschmelzen - „beyond the traditional borders of electronic music“. Und warum die Hungry Crew die aktuellen Key Players der elektronischen Szene jenseits des Rheins sind, millionenfach gestreamed und geliked.

Im Jahr 2014 gründete das Trio Hungry Music und versorgt seitdem die Welt regelmäßig gemeinsam und einzeln mit elektronischen Signalblitzen, Säulen der modernen Techno-House-Kultur und greifen dafür in den Besteckkasten der Musikgeschichte. In Hits wie „Le Clé Des Champs“ oder „Alter“ (N’to) oder „Eternity“, „Kenia“, „Ariane“ und besagtes Alter (Joachim Pastor) werden Einflüsse von 70er Rock, 30er Swing, HipHop, TripHop, Pop, Jazz, Soul oder klassische Musik verarbeitet bis der typische, melodiöse, träumerische und fein arrangierte Hungry-Sound herauskommt, ein globaler Dancefloor-Saver. Und ziemlicher Kowalski-Style. We’re hungry for the Party.

Einlass ab 21 Jahren

Kein VVK.

Line-up:

Joachim Pastor (Hungry Music / France)

N'to (Hungry Music / France)

RAM