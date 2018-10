Hungry Party Pt. 2 mit N'to & Joachim Pastor (Hungry Music)

Kollege Worakls hat Anfang September bei der Hungry Party Pt. 1 abgeliefert wie Foodora und jetzt kommen wieder seine Hungry (Band) Mitstreiter N’to und Joachim Pastor über die Seine geschippert und zeigen uns, wie sie das französische Weltkulturerbe von Daft Punk, Cassius und Co mit Zeitgeist verschmelzen - „beyond the traditional borders of electronic music“. Und warum die Hungry Crew die aktuellen Key Players der elektronischen Szene jenseits des Rheins sind, millionenfach gestreamed und geliked. Und brandneues Material haben N’to („Alter Ego“) und Joachim Pastor („Ariane“) auch dabei.

Im Jahr 2014 gründete das Trio Hungry Music und versorgt seitdem die Welt regelmäßig gemeinsam und einzeln mit elektronischen Signalblitzen, Säulen der modernen Techno-House-Kultur und greifen dafür in den Besteckkasten der Musikgeschichte. In Hits wie „Le Clé Des Champs“ (N’to) oder „Eternity“ oder „Kenia“ (Joachim Pastor) werden Einflüsse von 70er Rock, 30er Swing, HipHop, TripHop, Pop, Jazz, Soul oder klassische Musik verarbeitet bis der typische, melodiöse, träumerische und fein arrangierte Hungry-Sound herauskommt, ein globaler Dancefloor-Saver. Und so ganz nebenbei ziemlich Kowalski-Style. We’re hungry for the Party.

Hungry Party Pt. 2

Lineup

N'to (Hungry Music / France)

Joachim Pastor (Hungry Music / France)

Bukalemun

Einlass ab 21 Jahren