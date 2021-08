Hunted - Waldsterben

Eve (Lucie Debay) trifft einen charmanten Mann (Arieh Worthalter) in einer Bar. Doch die Dinge laufen furchtbar schief, als sie merkt, dass sie auf einen Psychopathen und seinen Komplizen (Ciaran O'Brien) gestoßen ist. Eve wird entführt, doch kann sich nach einem Autounfall befreien und flüchten. Es beginnt eine Jagd, bei der es um Leben und Tod geht, bis sie beschließt, sich mit dem Wald als ihrem einzigen Verbündeten zu wehren. Aus der Gejagten wird die Jägerin und Eve will nicht nur überleben, sie will vor allem Rache!