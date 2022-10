Akie Bermiss Gesang & Keyboard

Huntertones

Dan White Saxophon

Chris Ott Posaune & Beatbox

Gabe Medd Trompete

Joshua Hill Gitarre

Adam DeAscentis Bass

John Hubbell Schlagzeug

Vor weniger als zehn Jahren waren Huntertones noch die aufregendste Band der State University in Columbus, Ohio. 2014 wagten Dan White, Chris Ott und Jon Lampley zusammen mit ihren Kommilitonen den Sprung nach Brooklyn, New York. Ihr Mut und ihr Vertrauen haben sich ausgezahlt, inzwischen sind sie in über zwanzig Ländern der Erde aufgetreten. Sie bringen Menschen rund um den Globus mit Musik zusammen, die Spaß macht und mit einer furchtlos-fantasievollen Verbindung aus Jazz, Funk, Rock und Soul verblüfft. Die Musiker sind so vielseitig, dass sie bei ihren Live-Konzerten im Handumdrehen von einem vollbesetzten Sextett zu einem Trio aus Sousaphon, Saxophon und Beatbox wechseln können.

Vier Alben haben Huntertones bislang herausgebracht. »Passport« von 2018 profitierte von der kulturell übergreifenden Zusammenarbeit bei ihren Reisen durch Südamerika, Europa und Afrika. »Time to Play« von 2021 gewann ein besonderes Profil durch die Mitwirkung des Sängers und Keyboarders Akie Bermiss, ein musikalisches Chamäleon aus der fruchtbaren Musikszene Brooklyns, dessen rauhe, kehlige, gefühlvolle Stimme eine einzigartige Mischung aus Donny Hathaway und Tom Waits ist. »Wir vermitteln einen guten Eindruck von der Vielfalt amerikanischer Musik«, sagt Dan White. »Bei Sprachbarrieren spricht unsere Musik die Gefühle an.« Die Band hat eine einfach bestechende Mission: Musik zu machen, die oft zum Nachdenken und garantiert immer zum Mitschwingen anregt.