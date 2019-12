Hurtigruten - Traumtour an Norwegens Küste

Panorama Multivisionsshow live von Michael Fleck. Erleben Sie die Küste Norwegens von Deck der Hurtigrutenschiffe und als reizvollen Perspektivenwechsel bei Landausflügen. Dabei legte der Fotograf Michael Fleck 1500 km per Rad auf dem Weg zum Nordkap zurück. Lassen Sie sich von der Mitternachtssonne, den Einfahrten in den märchenhaften Trollfjord und in den berühmten Geirangerfjord verzaubern.