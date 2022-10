HURTIGRUTEN IM HERBST – MIT DEM POSTSCHIFF ENTLANG DER NORWEGISCHEN KÜSTE

Die Reise entlang der grandiosen Küste von Bergen nach Kirkenes gilt als schönste Schiffsreise der Welt. Der Herbst dort ist bekannt für seine atemberaubende Vielfalt an Farben – bunte Wälder wechseln mit dem Blau des Himmels, auf Bergspitzen liegt schon Schnee. Nachts tanzen bei klarem Himmel die ersten Polarlichter. Auf ihrer Fahrt durch Fjorde und Inselwelt legen die Hurtigruten-Schiffe in 34 Häfen an, löschen Ladung und nehmen Passagiere im Linienverkehr an Bord. Einblicke in die norwegische Geschichte, Sprache, Natur und Kultur machen die Begegnung mit Land und Leuten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Elke und Lothar Weccard berichten von ihrer Reise mit der »MS Nordkap«.