× Erweitern Afrika

Von Kapstadt zum Krügerpark.

Dirk Bleyer hat viele Monate in Südafrika gelebt und gearbeitet. Das Land hat landschaftlich und kulturell so enorm viel zu bieten und beeindruckt mit einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Der Berliner Fotokünstler Dirk Bleyer hat Südafrika über drei Jahre immer wieder bereist und großartige Bilder vom äußersten Süden des afrikanischen Kontinents gemacht.

Südafrika, mit seinen unterschiedlichen Landschaften, darunter Dschungel, Wüsten, Berge und rauen Küsten, seinen gastfreundlichen Menschen und seinen riesigen Nationalparks, hat ihn besonders fasziniert.

Highways und Staubpisten führen ihn zu subtropischen Stränden an der Garten Route, ins wilde Buschland der Karoo, in die europäisch anmutenden Winelands und zu ursprünglichen Dörfern an der Wild Coast und in den Drakensbergen. Dabei erfährt er immer wieder südafrikanische Gastfreundschaft, beim König der Venda ebenso wie im Township Soweto und bei den Buschmännern in der Kalahari. Er folgt auf alten Pfaden jenen grauen Riesen, die Südafrika einst komplett bevölkerten: Elefanten. Mithilfe erfahrener Einwohner entdeckt er die immense kulturelle Bedeutung der intelligenten Kolosse. Mystischen Spuren führen ihn zu verborgenen Felsgravuren in der Wüste, an subtropische Strände und in zahlreiche Wildparks.

Mit einem dreiköpfigen Kamerateam erkundet Bleyer die Naturschätze und Attraktionen des Landes. Das entstandene Bildmaterial hat er zu einer bemerkenswerten Show zusammengefügt, die neben Fotos und beeindruckenden Filmsequenzen auch witzige Originaltöne, eigens komponierte Musik und viele „tierisch“ spannende und witzige Geschichten zu bieten hat.