Der französische Kultfilm „La Haine“ wird von der Asian Dub Foundation in einem exklusiven Live-Soundtrack vertont – eine kraftvolle Reise zwischen Musik und Film.

Diese unglaubliche Live-Show bringt eine Neuinterpretation des originalen Film-Soundtracks auf die Bühne während der Film im Hintergrund gezeigt wird. Steve Chandra, Dr. Das und Brian Fairbairn , Gitarrist, Bassist und Schlagzeuger der legendären Asian Dub Foundation haben sich immer politisch und sozial engagiert. Auf ihrem kritischsten Album „Enemy oft he Enemy“ gibt es einen von dem Film „La Haine“ inspirierten Song, der spiegelt, wie sehr sie sich diesem Projekt verbunden fühlen. Der in 1995 veröffentlichte Film ist in der Hauptrolle mit Vincent Cassel besetzt und beschreibt die Spannungen in den Pariser Vororten nach dem Mord an einem Mann durch die französische Polizei. Die Rauheit des Films hat ihn zum Kultklassiker gemacht, der Platz 32 in der Rangliste „Best 100 Films of World Cinema“ des Empire Magazine belegt.

Im März 2012 erhielt Asian Dub Foundation Frontmann Steve Savale einen Anruf der Londoner Filmfirma Secret Cinema. Deren Gründer Fabien Rigall war so inspiriert, als er die erste Vorstellung von ADFs Live-Soundtrack zu dem klassischen Film „La Haine“ in Londons Barbican Art Centre und für David Bowie bei Bowies London Meltdown Festival gesehen hatte. Er sprach über seine Liebe zu der Veranstaltung und seinem lang gehegten Wunsch, diese neu aufzunehmen. Sein Vorschlag: den Film mit ADF am Abend der Londoner Bürgermeisterwahl im berüchtigten Broadwater Farm Estate zu zeigen. Im letzten Sommer waren nach einem Zwischenfall, bei dem fatalerweise ein Broadwater Farm Bewohner durch die Polizei erschossen wurde, Unruhen außer Kontrolle geraten und hatten sich im ganzen Land ausgebreitet. Die Parallelen zu der „La Haine“-Geschichte eines Post-Unruhen Szenarios in einem heruntergekommenen Gebäude waren offensichtlich. Die Polizei und Stadtverwaltung befanden die Veranstaltung als zu gefährlich und versuchten, sie zu verhindern. Der Soundtrack musste in einer kurzen Zeit entstehen und es würde jene Musiker benötigen, welche bereits die vorherigen Veranstaltungen gespielt hatten. Der ursprüngliche Bassist und ADF Gründungsmitglied Dr Dras und Schlagzeuger Ricky Singh hatten viele Jahre nicht zusammen in der Band gespielt. Sie wurden angeschrieben und befanden ebenfalls, dass sie sich diese Chance nicht entgehen lassen wollten.